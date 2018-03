Cautela e apelo a parcerias marcam a posse de prefeitos

Foi o caso do prefeito de Salvador, Antônio Carlos Magalhães Neto (DEM), e de Marcio Lacerda (PSB), reeleito em Belo Horizonte, que tiveram de enfrentar durante a campanha o empenho pessoal não só de Dilma como do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

"A eleição acabou, é hora de descer do palanque. Não vou governar fazendo política partidária. Não vou permitir negociar o futuro da cidade por vantagens políticas", afirmou ACM Neto, ao assumir a prefeitura de Salvador. Já Marcio Lacerda, que assumiu o segundo mandato na presença de seu principal mentor político, o senador Aécio Neves (PSDB-MG), fez elogios gerais. "Belo Horizonte, por meio de parcerias com o governo do Estado e com o governo federal, está tendo o maior volume de obras de sua história". Ele distribuiu agradecimentos a Dilma, a Lula, a Aécio e ao governador Antonio Anastasia "por todo o apoio que Belo Horizonte teve e terá".

No Recife, onde a disputa foi forte entre PT e PSB, o novo prefeito, Geraldo Júlio (PSB), também evitou o confronto, enaltecendo os projetos conjuntos com Brasília para governar. Ainda assim, não perdeu a chance de elogiar seu padrinho político, o presidente nacional do PSB e governador de Pernambuco, Eduardo Campos. "Um lugar de destaque o espera no futuro político deste País", disse ele do governador.

A rivalidade PT-PSB foi marcante, da mesma forma, nas eleições de Fortaleza - mas ali também o novo eleito, Roberto Cláudio (PSB) chegou falando em "pacto de governabilidade" com os 43 vereadores e disse considerar essenciais as parcerias com o governo Dilma Rousseff.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

No Rio de Janeiro, o prefeito reeleito Eduardo Paes (PMDB), que em campanha saudou as parcerias com os governos federal e do Estado do Rio, não fez nenhuma menção ao apoio recebido pelo ex-presidente Lula em sua campanha. Garantiu, no discurso de posse, que ficará no cargo até o último dia de mandato e que seu candidato ao governo do Estado em 2014 é o atual vice-governador, Luiz Fernando Pezão.

O tom conciliatório valeu mesmo em cidades onde a disputa foi dura entre legendas de esquerda - casos de Porto Alegre e Campinas. O novo prefeito de Porto Alegre, José Fortunati (PDT), evitou fazer criticas ao PT ou governo federal e ressaltou as "parcerias imprescindíveis para a boa gestão da nossa cidade", que pretende manter.

No caso de Campinas, o prefeito eleito Jonas Donizette (PSB) - cujo adversário, o petista Marcio Pochmann, teve apoio pessoal e direto do ex-presidente Lula - repetiu o exemplo dos demais. Passada a tensão eleitoral, ele citou a presidente Dilma e o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin (PSDB), como aliados. "Nossa gestão busca a união com forças políticas ligadas tanto ao governo Alckmin, quanto ao governo Dilma. É, portanto, uma administração ampla, não é uma administração para um partido", afirmou.

Em Curitiba, Gustavo Fruet (PDT) elogiou o PT, que o apoiou -, mas evitou as feridas com PSB e PSDB, dedicando seu discurso ao desafio dos transportes. Em Maceió, o tucano Rui Palmeira disse que vai trabalhar "em conjunto com a bancada federal de Alagoas" para obter recursos. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo