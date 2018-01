Causa da morte de Cássia Eller ainda é desconhecida O chefe da Polícia Civil, Álvaro Lins, disse nesta quinta-feira que serão pedidos novos exames ao Instituto Médico Legal (IML) a respeito da morte da cantora Cássia Eller. A polícia quer saber detalhes sobre o atendimento médico que ela recebeu na Clínica Santa Maria, em Laranjeiras, onde a cantora foi socorrida em estado de confusão mental. A decisão foi tomada com base na informação de que peritos do IML não encontraram vestígios de álcool ou drogas no organismo da cantora. ?Uma vez constatado que não há presença de álcool ou drogas, resta uma pergunta: o que levou à morte essa senhora? E aí nós temos que entender como foi feito o atendimento dela?, afirmou Lins. ?O delegado e o IML querem uma perícia complementar que observe todos os passos, uma perícia de clínica médica, que diga se o atendimento foi feito corretamente e como foi feito." No fim da tarde desta quinta, policiais levaram à Santa Maria um ofício solicitando os detalhes do procedimento médico e os remédios que a cantora teria recebido durante sua internação na clínica. A diretoria da Santa Maria disse que vai aguardar a liberação do laudo oficial do IML para se pronunciar. O delegado Antônio Carlos Calazans, titular da 10ª Delegacia de Polícia (Botafogo), informou que a divulgação do laudo oficial vai atrasar. ?O IML solicitou informações à clínica, e essas informações vão atrasar a finalização do laudo?, afirmou o delegado.