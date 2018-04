Cauê Macris é eleito para presidência da Alesp

O deputado Cauê Macris (PSDB) foi eleito nesta quarta-feira, 15, para ocupar a presidência da Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp) no biênio 2017-2019. O parlamentar tucano, que obteve 88 votos, derrotou dois adversários Carlos Neder (PT) e Raul Marcelo (Psol), cada um deles com dois votos.

Em seu discurso, Macris disse que pretende manter relação de “respeito, harmonia e independência” com os demais poderes.

A eleição do tucano contou com a votação da bancada do PT, que tem 15 parlamentares, mesmo após o lançamento da candidatura de última hora de Neder. Além do candidato petista, somente o deputado João Paulo Rillo desobedecer a orientação da bancada.

A votação dos petistas no candidato tucano foi resultado de um acordo que passava pela eleição do deputado Luiz Fernando Teixeira (PT) para a primeira secretária, órgão responsável por administrar orçamento de R$ 100 milhões. Teixeira obteve 89 votos.

A votação para os demais cargos da mesa diretora está em andamento.