Cateterismo nada revela, mas Sarney prossegue internado

O exame a que foi submetido na manhã desta terça-feira, 20 - cateterismo coronariano - não apresentou quadro preocupante e o senador José Sarney (PMDB-MA) voltou em seguida ao seu quarto, no Hospital Sírio-Libanês, onde está internado desde o dia 31 de julho. Segundo a equipe médica, ele passará por uma nova reavaliação nesta quarta-feira. Até o final da noite desta terça não havia ainda previsão de alta.

Na sexta-feira passada, o senador maranhense tinha passado por um ecodoppler do coração. O exame tinha apresentado "alteração de contratilidade (capacidade do tecido de se contrair) da parede inferior (do coração)", o que levou os médicos a se decidirem pelo cateterismo.

Sarney, que tem 83 anos, tinha passado mal na noite de 28 de julho, ao final da festa de casamento de uma neta, em São Luís. Na ocasião foi levado, às pressas, para o Hospital UDI, da capital maranhense - onde apresentou melhoras e foi, então, transferido para São Paulo. Os exames iniciais haviam apontado um quadro de dengue e dificuldades respiratórias.

Confira a íntegra do boletim médico divulgado às 21 horas desta terça-feira, pelo Sírio-Libanês:

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

"O senador José Sarney foi submetido a um cateterismo coronariano na manhã dessa terça-feira (20/08/13), que não mostrou alterações significativas. O paciente encontra-se em repouso e segue internado no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, onde será reavaliado amanhã. O paciente está sendo atendido pelas equipes dos Profs. Drs. David Uip, Roberto Kalil Filho e Carlos Gama.

Dr. Antonio Carlos Onofre de Lira Dra Yana Novis

Diretor Técnico Médico Diretora Clínica."