Catar apoia ações do Brasil para paz no Oriente Médio O emir do Catar, Hamad Bin Khalifa Al Thani, disse esta tarde que espera muito do Brasil na construção de um processo de paz entre Israel e Palestina. "O Catar apoia as iniciativas do Brasil em favor da paz e suas ações humanitárias", afirmou o emir, em discurso durante almoço oferecido pelo governo brasileiro, no Palácio do Itamaraty. O tema foi tocado minutos antes, no breve discurso do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O presidente afirmou que o espírito de tolerância e de esperança que forjou o Brasil levou o País também a atuar desde 2004 no Haiti.