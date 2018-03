Catalunha dá prêmio a Lula por luta contra pobreza

O governo da Catalunha, na Espanha, anunciou nesta segunda-feira, 2, que o ex-presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva é o vencedor do XXIV Prêmio Internacional Catalunha, por suas políticas sociais e econômicas que colocaram o Brasil na vanguarda da globalização. A honraria é concedida anualmente pelo governo catalão para pessoas que contribuíram na promoção de valores culturais, científicos ou humanos em todo o mundo.

O presidente do governo autônomo da Catalunha, Artur Mas, que também lidera o grupo de jurados que escolhe o vencedor, disse que o prêmio é um reconhecimento do caráter pessoal de Lula na luta contra a pobreza e a desigualdade. O ex-presidente brasileiro agradeceu, por carta, o recebimento do prêmio. Segundo o jornal espanhol ABC, Lula teria dito que, se sua saúde permitir, estará presente na entrega da premiação, que ocorrerá em junho, em Barcelona. Lula ainda se recupera, após o tratamento de um câncer de laringe.

A premiação inclui 80 mil euros e uma escultura do artista plástico espanhol Antoni Tápies. De acordo com o jornal El Mundo, na carta de agradecimento Lula também afirma que o prêmio "reforça a amizade" entre o Brasil e a Catalunha, e que é uma honra "para todos os brasileiros e brasileiras". "O prêmio reforça minha convicção de lutar por uma sociedade mais justa", afirmou o ex-presidente.