Catadores receberão R$ 42 milhões do BNDES, diz Haddad

Haddad acompanha a presidente Dilma Rousseff na comemoração do Natal dos catadores de materiais recicláveis e moradores em situação de rua, que acontece neste momento no Parque do Anhembi, em São Paulo, onde ocorre a Expo Catadores 2014. Os ministros Gilberto Carvalho, da Secretaria Especial da Presidência, e Ideli Salvatti, da Secretaria de Direitos Humanos, também participam do evento.

"Essa é a quarta vez que a presidente Dilma participa do Natal dos catadores e moradores de rua. E toda vez ela traz boas notícias para o ano seguinte. Hoje ela trouxe a notícia sobre a liberação de R$ 42 milhões do BNDES para reforma de cooperativas de catadores", afirmou Haddad.