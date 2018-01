Castelo de Areia: Feldman promete abrir próprio sigilo O deputado Walter Feldman (PSDB-SP) pediu ontem ao diretor-geral da Polícia Federal (PF), delegado Luiz Fernando Corrêa, acesso ao inquérito da Operação Castelo de Areia, que tem anexado arquivo secreto da empreiteira Camargo Corrêa com citações a seu nome. Como a investigação corre em segredo de Justiça, Feldman vai ingressar com habeas-data por meio do qual espontaneamente oferece seu sigilo bancário, fiscal e telefônico. Ele quer uma "apuração rápida e conclusiva para que não fique nenhuma dúvida sobre seu nome, patrimônio único e inestimável de qualquer homem público".