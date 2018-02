Castelo de Areia: doleiro e suposto laranja são presos

A prisão preventiva foi decretada após o MPF entregar ontem denúncia de que o suposto laranja tentou sacar R$ 370 mil da conta da Admaster, empresa controlada por Almeida que teria sido criada para simular remessas ao exterior de diretores da Camargo Corrêa investigados pela Castelo de Areia. Desde o último dia 5, a Justiça determinou o bloqueio e sequestro de valores e aplicações financeiras de Oliveira, Almeida e da Admaster.

O MPF pediu a prisão preventiva sob a alegação de que, mesmo após a deflagração da Castelo de Areia, Almeida e Oliveira tentaram ocultar da Justiça valores que podem ser objeto de operações financeiras ilegais entre a empresa do doleiro e diretores da Camargo Corrêa investigados. Os dois foram denunciados pelo MPF por crimes de evasão de divisas e lavagem de dinheiro.

De acordo com investigação da PF, a Admaster seria uma empresa de fachada, não havendo indícios de atividades empresariais no endereço onde deveria operar. A PF ainda aponta que Oliveira possui modesta condição de vida, o que reforça a tese de que ele agiria como laranja de Almeida. Nas investigações da Castelo de Areia, a PF divulgou que a Admaster integrou o principal esquema de evasão, câmbio ilegal e lavagem desvendado pela operação. Procurada pela reportagem, a defesa de Almeida e de Oliveira informou que entrará com pedido de habeas corpus na Justiça.