Cássia teve quatro e não três paradas cardíacas O advogado da Casa de Saúde Santa Maria, em que Cássia Eller foi socorrida, Luís Marcelo Lubanco, contou que a cantora sofreu quatro paradas cardíacas e não três, como vinha sendo divulgado. A informação faz parte do depoimento à polícia do cardiologista Jorge Francisco Castro y Perez, prestado na semana passada. O coração de Cássia Eller teria parado pela primeira vez às 13h30 do dia 29 de dezembro. Segundo Lubanco, os médicos levaram quase 10 minutos para reanimá-la. Novas paradas cardíacas foram registradas às 15h30 e às 17h30. Os médicos conseguiram revertê-las. Mas o coração da cantora voltou a parar as 19h05 e não foi possível reanimá-la. O delegado Gláucio Souza Santos, que investiga a morte da cantora, disse que foi informado da quarta parada cardíaca, mas não considerou o dado ?relevante?. ?Os cardiologistas explicaram que o coração desacelerou várias vezes. Tecnicamente é uma parada cardíaca, mesmo que os médicos não tenham esperado o processo de fibrilação se concretizar. O coração desacelera, eles massageiam, é difícil estabilizar as batidas. Isso caracteriza a parada cardíaca. Os médicos disseram que isso aconteceu quatro ou cinco vezes?, afirmou Santos. O clínico-geral Marcelo Heringer prestou depoimento nesta segunda-feira. Ele contou que, a pedido das percursionistas Elaine Moreira, a Lan Lan, e Thamyma Brasil, reconduziu Cássia Eller à casa de saúde. ?Ela saiu da clínica perturbada. Marcelo Heringer contou que a encontrou em agitação mental, sentada junto ao meio-fio, chorando muito e puxando os cabelos. Ela já não falava?, relatou o advogado Lubanco. O delegado Santos ouviria nesta segunda o angiologista Raimundo Senra Barros, que atendeu a cantora quando ela sofreu uma obstrução na veia do braço esquerdo. Mas o médico estava em Angra dos Reis e não retornou a tempo de prestar depoimento. Santos disse que ainda não foi definido como o pai da cantora, o militar Altair Eller, será ouvido ? se ele virá ao Rio ou será interrogado por carta precatória. Altair mora em Fortaleza. Prestarão depoimento ainda os irmãos e a mãe de Cássia Eller, Nancy, além dos integrantes da banda. Santos disse que fará uma consulta à Superintendência de Seguros Privados (Susep), para saber se há algum seguro de vida em nome de Cássia Rejane Eller e quem é o beneficiário da apólice. A pesquisa será feita caso o laudo do Instituto Médico Legal ateste que a cantora não foi vítima de overdose. ?A hipótese de homicídio é remota, mas tem que ser investigada. A consulta à Susep serviria para indicar a quem a morte da cantora interessaria?, afirmou Santos. O laudo do IML deve ficar pronto em 10 dias.