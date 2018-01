Cássia teria confessado que consumiu cocaína Depois da primeira das três paradas cardiorrespiratórias que sofreu no dia 29, a cantora Cássia Eller teria confessado a um dos médicos que a atenderam na Casa de Saúde Santa Maria, no Rio, que havia consumido pelo menos 1 grama de cocaína. O advogado da percussionista Elaine Moreira, a Lan Lan, Arthur Lavigne, afirmou nesta segunda-feira que sua cliente ouviu essa informação de um dos responsáveis pelo atendimento a Cássia. Lan Lan revelou ao advogado que ela e a percussionista Thamyma Brasil, que levaram a cantora à clínica no dia de sua morte, suspeitaram que a cantora tivesse consumido cocaína porque viram uma secreção branca em seu nariz. As duas mencionaram a suspeita aos médicos de plantão na Santa Maria e afirmaram ter certeza de que Cássia tinha ingerido bebida alcoólica.