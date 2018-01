Cássia estava deprimida com fama, diz Eugênia A companheira de Cássia Eller, Maria Eugênia Vieira Martins, disse nesta sexta-feira em depoimento à polícia que a cantora andava deprimida por acreditar que as pessoas só se aproximavam dela por causa de dinheiro. Segundo Eugênia, que vivia com Cássia havia 14 anos, ela dizia que estava enfrentando dificuldades para se relacionar com as pessoas e, por causa disso, procurava ajuda na terapia. Ela relatou ainda que Cássia acreditava que ninguém gostava dela de verdade e afirmou que a companheira costumava se debater quando ingeria bebida alcóolica e quando caía em depressão. Eugênia classificou o estado de Cássia nessas situações como sendo de autoflagelação. Em Brasília desde o Natal, Eugênia veio ao Rio para depor na 10ª Delegacia Policial (Botafogo), que apura as circunstâncias da morte de Cássia, e para assinar o termo de guarda provisória do filho da cantora, Chicão, conseguida na semana passada na 1ª Vara da Infância e Juventude. Ela falou à polícia por duas horas e não conversou com jornalistas. Eugênia não pretende ficar no Rio e disse à polícia que só voltará à cidade quando acabarem as férias escolares de Chicão, em fevereiro. O depoimento de Eugênia teve semelhanças com o da percussionista Elaine Moreira, a Lan Lan, que levou a cantora à Casa de Saúde Santa Maria no dia de sua morte. Na quarta-feira, Lan Lan disse à polícia que Cássia estava feliz com o resultado de seu último disco, mas ?muito deprimida com o sucesso e o assédio?. Afirmou ainda que Cássia socava as paredes, dava chutes e cabeçadas durante as crises de abstinência de drogas. Pai O militar Altair Eller, pai de Cássia Eller, disse não acreditar que a filha tenha consumido drogas antes de morrer. Na última conversa dos dois, na véspera de Natal, a cantora disse a Altair que parara de usar cocaína ? vício que a própria havia admitido publicamente. ?Sempre fomos muito amigos, éramos muito abertos um com o outro, mesmo em se tratando de assuntos mais pesados. No Natal, ela falou ?está tudo sob controle?. Eu sempre dizia que as drogas atrapalhavam a vida de uma pessoa, o trabalho e a saúde, que matava, e ela buscou apoio para parar?, contou. Altair, que soube que a filha tinha morrido pela TV, acha que o estresse causado pela intensa agenda de shows tenha contribuído para o fim trágico de Cássia. ?Conversei com os médicos que a atenderam e eles contaram que ela estava com a musculatura muito dura e que isso dificultou em sua reanimação. Pode ter sido o cansaço. Ela vinha reclamando que precisava descansar?, afirmou o militar, que agora aguarda o laudo do Instituto Médico Legal (IML) que vai apontar o que causou as três paradas cardíacas que vitimaram a cantora ? o resultado está previsto para sair até o dia 25. Mário Lúcio Heringer, diretor da Casa de Saúde Santa Maria, disse que nunca viu Altair Eller na clínica. Heringer, que é ortopedista, disse que desconhece a relação entre a suposta rigidez da musculatura da paciente e sua morte. ?De músculo eu entendo. Isso não existe?, disse Heringer a Agência Estado. Dificuldades Ainda abalado com a perda repentina da filha mais velha, Altair se preocupa agora com a dívida de R$ 3,5 mil que precisa saldar até o dia 20. Chamado a depor na 10ª Delegacia Policial (Botafogo), que investiga as circunstâncias da morte da artista, ele ainda não venho ao Rio por falta de dinheiro para comprar a passagem. ?Cássia disse que me daria o dinheiro quando viesse aqui?, contou. Pai e filha se encontrariam na semana que vem, quando a roqueira faria um show em Fortaleza, cidade onde ele mora com a segunda mulher e o filho de dois anos. Ele conta com a promessa de um editor de São Paulo que prometeu repassar 10% da receita obtida com a venda de uma revista especial sobre a cantora, que deverá estar nas bancas na semana que vem. Altair se diz triste porque a companheira da filha, com quem ela vivia havia 14 anos, parou de falar com ele depois que, em entrevistas, o militar manifestou o desejo de tentar obter na Justiça a guarda do neto e insinuou a existência de um triângulo amoroso entre Cássia, Eugênia e Lan Lan. ?Eugênia me chamava de pai e agora não atende aos meus recados. Mas entendo, ela ficou magoada e eu também ficaria?, comentou, acrescentando que não vai lutar judicialmente para retirar a guarda provisória de Chicão concedida pela Justiça à companheira de Cássia na semana passada. Nesta quinta-feira, Eugênia, que estava em Brasília desde o Natal, veio ao Rio para prestar depoimento à polícia e assinar o termo da guarda na 1ª Vara da Infância e Juventude. Mesmo depois de Lan Lan ter negado que tivesse um relacionamento amoroso com Cássia, o militar sustenta que, há dois meses, quando esteve com as duas no Rio, ouviu Lan Lan dizer: ?Se Cássia não fosse casada, o senhor poderia ser meu sogro?. ?Foi em tom de brincadeira, não sei de nada de concreto?, ressalvou.