Cassel rebate crítica com balanço positivo

As prometidas ações do MST para 2009 podem não impressionar o Palácio do Planalto como imaginam os líderes do movimento. Uma das razões disso é que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva não avalia as ações do Ministério do Desenvolvimento Agrário apenas pelo número de famílias assentadas no programa da reforma agrária. Quem faz tal afirmação é o titular da pasta, ministro Guilherme Cassel. Rebatendo as acusações de organizações como Movimento dos Sem-Terra sobre a inoperância da instituição que dirige, ele diz: "Em conversas com o presidente Lula, com a ministra Dilma Rousseff e outros ministros, o balanço do nosso ministério em 2008 tem sido muito positivo. Uma das razões disso foi o programa Mais Alimentos, que lançamos no meio da crise de abastecimento e que ajudou a segurar a inflação. Houve uma retração brutal no preço do feijão." O ministro, que afirma ainda não ter números da reforma agrária em 2008, admite a existência de problemas com o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), especialmente na estrutura administrativa. Mas destaca outros avanços: "O Programa Nacional de Apoio à Agricultura Familar (Pronaf) cresceu muito, deu mais impulso aos pequenos agricultores. Realizamos uma feira da agricultura familiar, no Rio, que reuniu mais de 300 mil pessoas." A ação do ministério acabou impulsionando outros setores da economia, segundo Cassel: "O programa Mais Alimentos deu impulso à indústria de tratores, máquinas e implementos agrícolas. Até hoje é um dos setores que melhor resistem à crise econômica internacional, graças a esse impulso." Para 2009, o ministro promete reforçar os acordos já existentes com as Forças Armadas para a regularização fundiária em zonas de conflito na Amazônia: "Queremos ampliar essa associação que tem sido bem-sucedida."