Cassados em Anamã-AM entram com recurso no TSE O prefeito cassado de Anamã (AM) Raimundo da Silva (PCdoB), e seu vice, Antônio Araújo Coelho (PR), entraram com recurso no Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Eles foram denunciados por compra de voto e abuso do poder econômico durante as eleições de 2008. O relator do recurso no TSE é o ministro Hamilton Carvalhido.