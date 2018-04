Cassado pelo TSE, Jackson Lago diz que irá recorrer

Cassado no início da madrugada desta quarta-feira, 4, pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o governador do Maranhão, Jackson Lago (PDT), disse que vai recorrer e deve permanecer no cargo até o último recurso. O TSE determinou que o governo daquele Estado seja assumido pela senadora Roseana Sarney (PMDB-MA), segunda colocada na eleição de 2006. Esta foi a segunda cassação de governador em menos de um mês. No dia 17, o TSE confirmou a cassação do então governador da Paraíba, Cássio Cunha Lima (PSDB), e a posse do então senador José Maranhão (PMDB). Veja Também: Com cassações do TSE, PMDB amplia poder nos Estados Opine: TSE deve investigar passado dos substitutos? Saiba quem são os governadores na mira do TSE Cinco dos sete ministros do TSE concluíram que na eleição de 2006 ocorreram irregularidades que beneficiaram a candidatura de Jackson Lago e prejudicaram Roseana Sarney. Entre outras acusações, a oposição alegou que foram feitos 1.817 convênios no ano da eleição entre o governo estadual e prefeituras e associações civis. Lago acompanhou o julgamento por um telão nos jardins do palácio do governo. No final da tarde de ontem, simpatizantes do governo e militantes do Movimento dos Sem-Terra fizeram uma caminhada em apoio a Lago. No julgamento, ocorreu um duelo entre os ex-ministros do TSE e do Supremo Tribunal Federal (STF) Sepúlveda Pertence, que defendeu os interesses de Roseana Sarney, e Francisco Rezek, responsável por tentar convencer os integrantes do TSE de que Jackson Lago não cometeu irregularidades na eleição. Sepúlveda Pertence tentou convencer os ministros do TSE que Jackson Lago é um político como os outros, que exerceu mandatos de deputado e prefeito de São Luís, e não apenas um "médico ingênuo". Francisco Rezek reagiu em seguida. Disse que Jackson Lago não é um político tradicional, que é um médico que se entregou à atividade política e que não tem concessão de rádio e televisão.