Cassação de governador do Tocantins é pedida no TSE O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) recebeu recurso da coligação União Democrática do Tocantins (PP-PTB-PSC-PL-PSB-PV-PSDB-PTdoB), que pede a revisão de uma decisão do Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins (TRE-TO) em ação para cassar o governador do Estado, Marcelo Miranda (PMDB). A coligação derrotada nas eleições de 2006 afirma que o candidato reeleito teria utilizado a página do governo na internet para fazer promoção pessoal de sua candidatura, violando regras eleitorais. No TRE, o pedido foi negado.