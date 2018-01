Cassação compete ao Congresso, diz presidente do TSE A presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Cármen Lúcia, afirmou no início da tarde desta quinta-feira,29, que "a Câmara cumpriu o papel dela" ao fazer a sessão para a cassação do mandato do deputado Natan Donadon (sem partido-RO), condenado a mais de 13 anos de prisão pelo Supremo Tribunal Federal (STF), embora os deputados tenham preservado o mandato do parlamentar sentenciado.