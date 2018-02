Caso Zoghbi: MP encerra trabalho da Polícia Legislativa

O procurador Gustavo Pessanha Velloso, autor do procedimento administrativo aberto contra o ex-diretor, afastou a Polícia Legislativa do caso por haver crimes que "estão fora de sua jurisdição". "Há na investigação indícios de outros delitos que não cabem mais à Polícia Legislativa investigar." O inquérito aberto pela polícia do Senado será enviado ao Ministério Público e adicionado ao inquérito da PF.

Durante as investigações do caso, a Polícia Legislativa indiciou Zoghbi por corrupção passiva e formação de quadrilha. Segundo denúncias veiculadas pela imprensa, uma empresa do ex-diretor teria recebido R$ 2,3 milhões do banco Cruzeiro do Sul como comissão por intermediar empréstimos feitos a servidores.