Caso Varig: comissão convida filha de Teixeira a depor A Comissão de Infra-Estrutura do Senado aprovou hoje requerimento convidando para depor sobre a venda da Varig o chinês Lap Chan, sócio do Fundo Matlin Patterson, a advogada Valeska Teixeira - que atuou ativamente no processo da compra da VarigLog pelo Matlin Patterson e é filha do advogado Roberto Teixeira -, o marido dela, Cristiano Martins, e ainda o ex-procurador-geral da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) João Elídio Lima. O empresário Marco Antonio Audi, um dos ex-sócios brasileiros da VarigLog, encerrou seu depoimento à comissão. A audiência pública da comissão não contou com a presença do advogado Roberto Teixeira, amigo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e acusado de fazer intermediação irregular nas negociações de venda da VarigLog e da Varig. Ele enviou carta acusando Audi, Marcos Haftel e Luiz Eduardo Gallo, sócios do Matlin Patterson, de serem "criminosos".