Caso Transbrasil vai para a Justiça Acabou sem acordo a reunião de conciliação entre o Sindicato dos Aeroviários de São Paulo, filiado à Força Sindical, e a Transbrasil, realizada esta tarde no Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo (TRT-SP). A informação foi dada pela assessoria de imprensa do TRT. A reunião tinha como objetivo decidir como e quando a companhia deve pagar os débitos a seus trabalhadores. Como o caso não foi definido, será levado a julgamento, mas a data ainda não foi definida em função das férias forenses. Na reunião de hoje, o sindicato pediu o arresto de bens da companhia para garantir o pagamento aos funcionários. Como os representantes da empresa não aceitaram a proposta, o caso será levado a julgamento. Os 1,2 mil funcionários da Transbrasil querem receber os salários atrasados e os demitidos exigem as verbas rescisórias. O presidente do sindicato da categoria, Uébio José da Silva, estima que os salários mais as verbas rescisórias somem aproximadamente R$ 30 milhões. "É apenas uma estimativa. Nós não sabemos exatamente quanto cada funcionário pode receber. O número pode ser ainda maior, já que de dezembro de 2000 a dezembro do ano passado a companhia demitiu 4 mil empregados", diz Silva. De acordo com ele, não há mais nada a ser feito pelo sindicato em relação aos trâmites judiciais. "Vamos agora tentar falar com o governo para que intervenha no caso. O governo ajudou bancos no passado, quando não havia risco de demissão de funcionários. A causa agora é ainda mais justa", defende Silva. Também na reunião de hoje foi sorteada a relatora do caso, Vânia Paranhos. A Transbrasil, que operava em 22 cidades, está com os aviões em terra desde o dia 3 de dezembro. A dívida da companhia é de R$ 910 milhões e patrimônio líquido negativo. Os empregados da empresa não receberam os salários de novembro e dezembro, nem o 13º. A companhia deixou de voar porque ficou sem recursos para abastecer os aviões. Ela solicitou ao governo federal o recebimento de R$ 365 milhões em créditos do ICMS para voltar a operar, sem sucesso. Também pediu à BR Distribuidora um crédito em combustível no valor de R$ 15 milhões, mas não foi atendida. Hoje, a Transbrasil tem 12 aviões e teria condições de retomar suas operações com cinco deles (2 boeings 737-300, 1 Boeing 767-200 e 2 Embraer Brasília). O Sindicato dos Aeroviários de São Paulo reúne 6 mil filiados.