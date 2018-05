Caso Soninha já tem relator

O corregedor da Câmara, Wadih Mutran (PP), nomeou ontem o vereador Milton Leite (DEM) como relator da representação contra a candidata do PPS à Prefeitura de São Paulo, Soninha Francine. Ele analisará reportagens dos Estado, anexadas à representação de Carlos Apolinário (DEM), nas quais Soninha afirma que vereadores, para aprovar projetos, recebem vantagens e, "na pior das hipóteses", dinheiro. O passo seguinte, segundo Leite, é ouvi-la. Mas não há pressa. "Não temos essa urgência toda. A pressa é dela. Ela deve ter caminhada, pedido de voto, debate e não queremos atrapalhar", destacou. "Deixei a vereadora à vontade, ela tem agenda de candidata." Leite também tem agenda de candidato, já que concorre à reeleição. Com base no artigo 21 do regimento da corregedoria, que prevê prazo de 10 dias, prorrogáveis por mais 10, para emitir o relatório, Leite deve empurrar qualquer decisão após as eleições. Carlos Fernandes, presidente municipal do PPS, espera que o caso não seja engavetado. "É a prática da Câmara", disse. A coordenação de campanha não quis se manifestar sobre a indicação de Leite, mas cobrou pressa. "Acho muito difícil cassarem meu mandato. O mais provável é que me punam de outra maneira", disse Soninha. O vice-presidente da Câmara, Adilson Amadeu (PTB), pode ter dado o passo previsto por ela - pediu à Justiça que a candidata explique suas acusações.