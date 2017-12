Caso Sardenberg não tem efeito vinculante Três prefeitos do interior do Pará tentaram se aproveitar da decisão do Supremo Tribunal Federal que absolveu o ex-embaixador Ronaldo Sardenberg em acusação de improbidade administrativa, mas não tiveram êxito. O STF mandou arquivar seus pedidos alegando que a decisão sobre o caso Sardenberg não possuía efeito vinculante e nem eficácia sobre todos.