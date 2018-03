‘Caso Palocci’ entra na pauta da Comissão de Ética do Planalto A Comissão de Ética Pública da Presidência da República se reuniu no anexo do Planalto às 10 horas desta segunda-feira, 16, para analisar, entre outros assuntos, as suspeitas levantadas sobre o patrimônio do ministro da Casa Civil, Antonio Palocci.