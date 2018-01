‘Caso CPEM’, o primeiro escândalo sobre o PT

As suspeitas de corrupção e turbulências políticas envolvendo o PT nos últimos meses trouxeram à tona personagens do “caso CPEM”, o primeiro grande escândalo envolvendo o partido, revelado em 1997.

Segundo denúncia feita pelo economista Paulo de Tarso Venceslau, ex-secretário da Fazenda em administrações petistas na década de 1990, o advogado Roberto Teixeira, compadre do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e seu irmão, Dirceu Teixeira, usavam o bom trânsito no PT para recomendar a prefeitos do partido a contratação da Consultoria Para Empresas e Municípios (CPEM), empresa que prometia aumentar a arrecadação municipal mediante pagamento de honorários.

As prefeituras petistas de Santo André (SP), Diadema (SP) e Betim (MG), entre outras, contrataram a empresa mas suspenderam entre 1992 e 1993 diante de suspeitas de sobrepreço e fraudes investigadas pelo Ministério Público Estadual.

Hoje o escritório de Teixeira, por meio de seu genro, o criminalista Cristiano Zanin Martins, é um dos responsáveis pela defesa de Lula nas investigações sobre o tríplex ao qual a família do petista teria direito no Guarujá. Conforme o Estado revelou, a escritura de venda do sítio usado por Lula em Atibaia, alvo de inquérito da Operação Lava Jato, foi lavrada no escritório do advogado.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

‘Abuso de confiança’. Uma comissão especial de averiguação criada pelo PT em 1997 para apurar o caso concluiu que “parece provável que Roberto Teixeira possa ter se valido, de forma pouco ética, da amizade com Lula”. O texto fala em “abuso de confiança”. “Entre a defesa da empresa que gerou renda para seu irmão e presumivelmente para si e o interesse público e partidário, Roberto Teixeira optou pela primeira”, concluiu a averiguação petista, que recomendou abertura de Comissão de Ética para avaliar o compadre de Lula.

Entre os integrantes da comissão que investigou o caso CPEM estavam dois outros personagens que hoje são protagonistas no cenário político. Um deles é o então vereador de São Paulo José Eduardo Cardozo, atual ministro da Justiça, responsável pela Polícia Federal que investiga Lula no âmbito da Lava Jato.

Segundo amigos do ministro, Lula nunca o perdoou pelo relatório que colocava Roberto Teixeira sob suspeita. Em 2010, Cardozo, então deputado federal, chegou a anunciar que desistira de disputar eleições. Durante os oito anos de governo Lula ele foi alijado de presidências de comissões, relatorias de projetos de lei e outros postos de destaque na Câmara.

Durante a campanha de 2010, Cardozo ganhou a confiança da presidente Dilma Rousseff que, a contragosto de Lula, o nomeou ministro da Justiça. No ano passado o ministro voltou a ser alvo de Lula que reclamou várias com Dilma de supostos abusos da PF.

O jurista Hélio Bicudo, na época deputado federal, foi outro integrante da comissão petista e hoje é um dos signatários do pedido de impeachment de Dilma. “O relatório daquela comissão foi engavetado pelo PT. Estes escândalos todos que vemos hoje nasceram anos atrás. É uma coisa que veio vindo, impulsionada pela impunidade”, disse Bicudo.

Paulo de Tarso Venceslau acusou a CPEM de repassar parte dos recursos para o PT, “uma vez que a empresa contribuísse legalmente para o partido ‘a origem dos recursos não seria ilegal’”. A comissão não comprovou a denúncia mas o esquema relatado por Venceslau é semelhante ao que a Lava Jato revelou.

Todas ações movidas pelo MPE sobre contratos da CPEM com prefeituras petistas foram rejeitadas pela Justiça. O MPE também rejeitou as suspeitas envolvendo Roberto Teixeira.

“Jamais tive qualquer relação com a CPEM. À época das denúncias, o MP recebeu todo o material de apuração do próprio PT e rejeitou a acusação em relação a mim. Nada justifica resgatar, após 20 anos, uma linha de acusação que jamais foi sustentada pelas autoridades constituídas”, disse Teixeira, em nota.

Em 1997 o diretório nacional do PT, cuja maioria sempre foi ligada a Lula, rejeitou o relatório da comissão de averiguação. Segundo Teixeira, a comissão (cujo terceiro integrante foi o economista Paul Singer), agiu por “interesses partidários individuais”. O único punido foi Paulo de Tarso Venceslau, expulso da legenda sob acusação de caluniar integrantes do partido. Um dos autores do relatório que pediu a expulsão de Venceslau é o deputado Vander Loubet (PT-MS), denunciado pela Procuradoria-Geral de Justiça perante o Supremo Tribunal Federal por corrupção no esquema apurado pela Lava Jato.