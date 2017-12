Caso confirmado, bancada ruralista quer sabatinar Stephanes A bancada ruralista já prepara um convite para o deputado federal Reinhold Stephanes (PMDB-PR) ser sabatinado na Comissão de Agricultura da Câmara, caso ele seja mesmo confirmado como novo ministro da Agricultura, o que deve ocorrer na tarde desta quinta-feira, 22. Depois de fazerem campanha contra a indicação de Stephanes e favorável à do deputado Moacir Micheletto (PMDR-PR), os ruralistas devem votar, já na sessão da próxima quarta-feira, 28, o requerimento de convocação. De acordo com o deputado Odacir Zonta (PP), que fez campanha pela escolha de Micheletto, o convite, se aceito, servirá para que muitos deputados da Comissão de Agricultura possam conhecer o ministro, se Setphanes for confirmado, e mesmo ouvir suas propostas. "A posição dele como ministro seria a de nos procurar para tratar sobre os assuntos importantes do setor no País e conseguir apoio. Já a nossa proposta é cobrar dele uma ação e o convite será importante para que possamos ouvi-lo", disse Zonta. Já o presidente da Comissão de Agricultura da Câmara, Marcos Montes (PFL-MG), cobrou uma interlocução rápida com o próximo ministro da Agricultura, "que seria facilitada se o indicado fosse o Micheletto", disse. "Mas ninguém vai bombardear caso o escolhido seja mesmo o Stephanes, pois a crise do setor é aguda e precisamos do diálogo", concluiu Montes.