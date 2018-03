Caso Battisti: Itália convoca embaixador no Brasil A Itália convocou hoje seu embaixador no Brasil, Michele Valensise, para consultas após o governo de Luiz Inácio Lula da Silva ter se recusado a extraditar Cesare Battisti, ex-militante italiano considerado terrorista por Roma. "Depois da séria decisão tomada no caso Battisti pelo Procurador-Geral da República, o ministro de Relações Exteriores (italiano), Franco Frattini, decidiu convocar a Roma para consultas o embaixador no Brasil, Michele Valensise", informa um comunicado do ministério de Relações Exteriores italiano. Ontem o Procurador-Geral da República, Antonio Fernando de Souza, pediu ao Supremo Tribunal Federal (STF) o arquivamento do processo de extradição de Battisti, pedido pela Justiça italiana. No dia 13, o Brasil concedeu status de refugiado político a Battisti, que foi condenado pela Itália por assassinatos cometidos nos anos de 1970. De acordo com o procurador brasileiro, assim que o status é concedido, todos os pedidos de extradição são automaticamente rejeitados.