Caso Battisti: Genro nega articulação de Lula no STF O ministro da Justiça, Tarso Genro, negou hoje que o governo esteja articulando para que o Supremo Tribunal Federal (STF) mude a jurisprudência nos processos de extradição - hoje, a Corte apenas autoriza o ato, cabendo ao presidente da República a decisão final. Com a mudança, os julgamentos do Supremo a respeito da matéria teriam caráter obrigatório. "Não há articulações a respeito dessa questão", afirmou o ministro, que esteve no Rio de Janeiro para assinar convênio do Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania (Pronasci) com o município de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.