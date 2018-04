Casagrande propõe que Senado forneça dados na web O senador Renato Casagrande (PSB-ES) apresentará hoje à tarde projeto de resolução para dar transparência a todos os atos do Senado. A ideia é obrigar o Senado a pôr na internet todas as informações administrativas a respeito da Casa. O projeto, que precisa ser aprovado pelo plenário do Senado, prevê publicidade da execução orçamentária e financeira e de todos os contratos e licitações firmados com terceirizados.