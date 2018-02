Casagrande pede encerramento das contas paralelas

Casagrande disse que, por enquanto, não há suspeição sobre as contas que, conforme seu relato, registravam apenas depósitos. Ele apresentou a suposição de que as contas pudessem funcionar para receber pagamentos de vendas de obras do Senado pelo sistema de reembolso. Ele defendeu ainda a exclusão da possibilidade de manutenção de recursos próprios do Senado fora da conta única do Tesouro Nacional. Para ele, o futuro regulamento administrativo do Senado deve impedir essa possibilidade.

Diante da denúncia de Casagrande, o presidente do Senado já determinou a abertura de comissão de sindicância para investigar a existência das duas contas. As investigações ficarão a cargo da Secretaria de Controle Interno e a comissão de sindicância terá sete dias, a partir da data de publicação do ofício, para concluir os trabalhos. A comissão deverá apurar quem abriu as contas, qual a movimentação que foi feita e por quem esses recursos foram movimentados.