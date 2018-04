Casagrande: Lula pede a líderes unidade em votações O presidente Luiz Inácio Lula da Silva pediu na tarde de hoje, durante a reunião do Conselho Político, que os partidos políticos que integram a base do governo tenham unidade nas votações, segundo relato do senador Renato Casagrande (PSB-ES). Conforme o relato do senador, Lula disse que às vezes um partido tem um comportamento na Câmara e no Senado adota um outro completamente diferente. O presidente afirmou, de acordo com Casagrande, que a diversidade no comportamento às vezes ocorre até mesmo entre o líder e os outros integrantes dos partidos. Muitas vezes ocorrem até mesmo discussões individualizadas. Durante a reunião, o presidente ressaltou que considera legítima a participação da ministra da Casa Civil, Dilma Rousseff , em inaugurações e visitas às obras do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). Para o presidente, Dilma é coordenadora do PAC e é natural que ela vá às inaugurações. Lula, ainda de acordo com Casagrande, ressaltou que o governo não pode se intimidar com queixas da oposição.