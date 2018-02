Casagrande diz querer ampliar funcionalismo do ES

"Vamos aproveitar a base que nós temos de investimentos no sistema carcerário e fazer investimentos maiores, porque a segurança pública é um dos desafios que se apresenta para nós. Queremos ter concursos públicos todos os anos para as polícias Militar e Civil, assim como nas áreas de educação e de saúde. Queremos reduzir o número de DTs (Designações Temporárias) e para isso teremos concursos todos os anos", afirmou.

A única condição assinalada para o lançamento dos editais dos concursos anunciados pelo governador eleito será a necessidade de manter as contas do governo capixaba em ordem. "O equilíbrio fiscal será um dos princípios da administração do governo nos próximos quatro anos", disse.

13º salário

Mesmo com o recálculo dos repasses federais para as administrações estaduais, o governo do Espírito Santo não terá problemas. O governo capixaba informou que a previsão de orçamento para o final de ano está mantido e que há recursos para pagar a folha de pagamento e o 13º salário do funcionalismo público estadual em 2010.

Além disso, o atual governador, Paulo Hartung (PMDB), deixará para seu sucessor um orçamento aprovado para 2011 com R$ 1 bilhão para investimentos em todas as áreas. "Estou deixando a casa arrumada. O novo governador não precisará aquecer. Ele já vai entrar jogando", afirmou o peemedebista.