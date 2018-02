Casagrande acha 'difícil' manter vetos aos royalties

"Somente o Rio e o Espírito Santo são contra a derrubada dos vetos, e esses dois sozinhos não têm como evitar que ela aconteça", disse um assessor parlamentar de um partido da bancada governista. A ênfase da lei de royalties, de acordo com o governo, deveria ser nos recursos obtidos com o petróleo dos campos que ainda não entraram em produção.

"Sei que será difícil, porque a maioria dos Estados quer votar", afirmou Casagrande. Ele disse ter conversado sobre isso com os governadores do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, e de São Paulo, Geraldo Alckmin. Segundo o governador capixaba, as bancadas dos três Estados usarão manobras obstrucionistas para tentar impedir ou adiar a votação. "Se a votação acontecer e o veto for derrubado, o Espírito Santo vai recorrer ao Supremo", acrescentou. As informações são da Dow Jones.