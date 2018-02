Casa precisa de limpeza ética, diz Heráclito

O primeiro-secretário do Senado, Heráclito Fortes (DEM-PI), disse que a nova Mesa Diretora está adotando um "novo estilo" de administração, para eliminar os vícios disseminados pelos antigos diretores da Casa, com media de14 anos no cargo. "Eles eram vistos como ?Papais Noéis?, em consequência das benesses que podiam oferecer. Agora foi implantado um novo estilo e cada um tem um estilo de administrar", afirmou Heráclito. "Queremos mais transparência e reduzir a quantidade de funcionários, tirar os excessos para fortalecer o servidor." Ele informou que o Senado consome R$ 2,2 bilhões com pessoal - entre ativos, inativos e pensionistas, além dos terceirizados. Um terço dos servidores do Senado, afirmou, é terceirizado. Eram 3.500 servidores terceirizados que já foram reduzidos para 3 mil. Segundo ele, a determinação da Mesa Diretora é reduzir os custos do Senado em 30% em cada contrato, sob pena de rescisão. "Queremos reduzir acima da meta estabelecida, porque planejamos reduzir R$ 50 milhões. Já atingimos R$ 70 milhões, mas buscamos economizar R$ 100 milhões dos custos." Heráclito explicou que está sendo estudada a implantação do plano de cargos e salários no Senado. Segundo ele, isso vai beneficiar os servidores de carreira e acabar com os vários penduricalhos existentes na Casa, sobretudo para o pagamento de cargos terceirizados, que muitas vezes burlam a legislação. LIMPEZA Ele disse que o Senado também tem de passar por uma limpeza ética. Afirmou que essa é a proposta da atual Mesa Diretora, que a vem realizando, mesmo sob criticas. "Estas criticas são voltadas ao passado e nada ao presente. Estamos adotando as medidas que consideramos corretas. A nossa vida pública é limpa e transparente", ressaltou. "Fomos submetidos a investigações e não tem indícios de malversação ou outras coisas. Eu sou blindado quanto a isso. Não temos compromissos com erros do passado e vamos fazer o que é preciso para corrigi-los." Heráclito observou que o orçamento do Senado é de R$ 2,7 bilhões e todos os contratos que forem renovados serão reavaliados e será proposta uma redução de 30%. "Vamos reduzir custos e valorizar o servidor, enfatizou."