Casa de João Goulart vira museu O Memorial Casa João Goulart será inaugurado amanhã, em uma casa que pertenceu à família do ex-presidente da República em São Borja, no oeste do Rio Grande do Sul. O imóvel foi construído em 1927, tombado como patrimônio histórico em 1994 e posteriormente doado à Prefeitura de São Borja. A restauração foi concluída em julho deste ano, com patrocínio da iniciativa privada.