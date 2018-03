Casa de Jô Soares amanhece com pichação ameaçando o apresentador A rua em frente ao apartamento onde o mora o apresentador Jô Soares, localizada no bairro Higienópolis, em São Paulo, amanheceu com uma pichação com a frase: "Jô Soares morra". A ameaça acontece cerca de uma semana depois da entrevista feita por ele com a presidente Dilma Rousseff, em Brasília.