Casa de Jô Soares amanhece com pichação ameaçando o apresentador

São Paulo - A rua em frente ao apartamento onde o mora o apresentador Jô Soares, localizada no bairro Higienópolis, em São Paulo, amanheceu com uma pichação com a frase: "Morra Jô Soares". A ameaça acontece cerca de uma semana depois da entrevista feita por ele com a presidente Dilma Rousseff, em Brasília.

Quem denunciou a ação nas redes sociais foi o escritor Fernando Morais, que também mora na região. "Acabam de me mandar a foto de uma pichação na calçada de sua casa, onde algum tarado escreveu "morra Jô soares" - certamente por causa da entrevista que ele fez com a Dilma. Essa barbaridade só me faz ser mais fã, amigo, leitor e espectador do Jô. Viva o gordo!".

Na semana passada, o apresentador entrevistou a presidente por 69 minutos no Palácio da Alvorada. Opositores do governo usaram as redes sociais para acusar Jô Soares de ter feito uma entrevista favorável a Dilma.