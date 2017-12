Casa de candidato a prefeito é metralhada no Amazonas A casa do segundo colocado nas pesquisas para a disputa pela prefeitura de Rio Preto da Eva, a 80 quilômetros de Manaus, Manoel Paixão de Carvalho (PDT), foi metralhada na madrugada desta quinta-feira, 8, em Manaus, no conjunto Hiléia. Carvalho está em disputa pela prefeitura desde a eleição em outubro do ano passado, já que o prefeito eleito Anderson Bessa (PMDB) foi acusado e cassado pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE) no dia 11 de janeiro, acusado de compra de votos. Já houve quatro trocas de prefeito no município desde a última eleição. No dia 12 de fevereiro, Bessa entrou com mandado de segurança para assumir a prefeitura. "Não quero acreditar que tenha sido alguma vingança política, mas não tenho idéia do que possa ter provocado esse absurdo", contou Carvalho. A Polícia Civil estava fazendo um boletim de ocorrência na manhã desta quinta-feira e contando as balas espalhadas pela fachada da casa - cinco em um carro, duas em uma janela e quatro na porta da casa. Ninguém foi ferido.