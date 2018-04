Casa de Agaciel é alvo de novo recurso O Ministério Público Federal recorreu da decisão da Justiça que negou pedido de indisponibilidade da casa do ex-diretor do Senado Agaciel Maia. A 14ª Vara da Justiça Federal extinguiu o processo, sem julgamento do mérito. Segundo o Ministério Público, o objetivo do pedido é resguardar o patrimônio do ex-diretor para poder ressarcir os cofres públicos, caso seja condenado por improbidade. Agaciel é acusado de fazer, sem licitação, compras de equipamentos para a área de processamento de dados do Senado.