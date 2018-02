Casa Civil prorroga por 20 dias apuração do caso Erenice

De acordo com denúncias veiculadas pela imprensa, Israel Guerra, filho de Erenice, faria parte de um esquema de tráfico de influência no governo em troca de pagamento de comissão. Ele teria operado, pelo menos, a concessão de um contrato de R$ 84 milhões para um empresário do setor aéreo com negócios com os Correios.

Com o passar dos dias, novas denúncias apontaram o suposto envolvimento de outros parentes da ex-ministra no esquema, inclusive Saulo Guerra, outro filho dela. No dia 16 de setembro, Erenice pediu demissão da chefia da Casa Civil.