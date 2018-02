Casa Civil prepara documentos para equipe de Dilma

Até o fim da semana, os coordenadores da transição esperam receber, pelo menos, três volumes de documentos considerados essenciais: um deles é o chamado "caderno dos 120 dias", trazendo as obrigações que deverão ser cumpridas nos primeiros quatro meses do próximo governo, com informações, por exemplo, sobre contratos que chegarão ao final. Os outros dois volumes são cadernos temáticos, que trarão as informações essenciais dos principais programas do governo.

Os coordenadores da equipe de transição também cogitam convidar especialistas de diversas áreas para colaborar com os trabalhos do grupo. Seriam convidados profissionais com notória especialização em suas áreas, como educação, saúde e infraestrutura, para municiar os técnicos com informações selecionadas.