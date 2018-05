Casa Civil negocia comparecimento de Graça à Câmara

Os deputados afirmam que, se Graça não comparecer à Casa na próxima semana, apresentarão um pedido de convocação de Lobão, cuja ida ao Legislativo se tornaria obrigatória.

Mais cedo, o deputado Vanderlei Macris (PSDB-SP) questionou a ausência de Graça, de Lobão e do ministro da Fazenda, Guido Mantega, no depoimento a três comissões temáticas. Segundo o tucano, era esse o acordo inicial para se discutir a compra da refinaria de Pasadena, no Texas (Estados Unidos). O comentário foi feito antes do início do depoimento de Cerveró.

A assessoria de Graça informou inicialmente à Câmara que ela iria no dia 23. Contudo, hoje informou que ela não tem agenda disponível para a data. A Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara deixou em suspenso o comparecimento de Mantega, pré-agendado também para o dia 23.