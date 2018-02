Casa Civil: mudança no Dnit não foi tratada em reunião

BRASÍLIA - A assessoria da Casa Civil negou na noite de terça-feira, 5, que o encontro da ministra Gleisi Hoffmann com o líder do PR no Senado, Magno Malta (ES), tenha sido para tratar da mudança no comando do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit).

A Casa Civil informou ainda que a audiência foi pedida pelo senador e não convocada pela ministra. Fontes do governo, no entanto, confirmam que o encontro foi para tratar mesmo da substituição de Luiz Antônio Pagot do cargo de diretor-geral do DNIT.