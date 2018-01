Casa Civil limita saques com cartão corporativo A Casa Civil baixou portaria para limitar os saques com cartão corporativo a 10% das despesas anuais. A partir de agora, os saques só poderão ser feitos em estabelecimentos que não aceitem outra forma de pagamento, como crédito ou débito. A determinação da Casa Civil, publicada na sexta-feira no Diário Oficial da União, foi assinada por Erenice Guerra, secretária-executiva do órgão, que foi apontada como suspeita de ser mandante do dossiê com dados com cartões do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. A determinação não se aplica às Secretarias Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial e da Pesca. Os dois órgãos foram alvo de denúncias de uso irregular de cartão corporativo. Na época, a então ministra Matilde Ribeiro, da Igualdade Racial, foi afastada do cargo. O gabinete de Segurança Institucional (GSI) e a Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República, a Secretaria Especial dos Direitos Humanos, a de Políticas para as Mulheres, a de Relações Institucionais e a de Comunicação Social estão isentos de cumprimento da norma.