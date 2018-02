Casa Civil ganha domínio exclusivo e novo layout virtual

A Secretaria de Comunicação Social (Secom) explica que a reformulação do site foi conduzida em razão da polêmica criada em torno da agenda de encontros de Dilma. O antigo domínio, de acordo com a secretaria, não suportava informações com muito tempo de publicação, como registros do dia do suposto encontro que a ministra teria tido, em outubro do ano passado, com a então secretária Lina Vieira.

"Foi uma medida de precaução para evitar novos problemas", esclarecem os técnicos da secretaria. Eles antecipam que a página da Casa Civil é um piloto do novo Portal da Presidência da República, ainda sem data de lançamento.

A assessoria de imprensa da Secom ressalta que todos os sites de órgãos ligados à Presidência da República passarão por mudanças no layout e nega que a reforma seja mais um esforço do Palácio do Planalto para turbinar a imagem da ministra Dilma Rousseff rumo às eleições de 2010. O novo site da Casa Civil é http://www.casacivil.gov.br/