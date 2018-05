Casa Civil envia ofício sobre imagens de Lina Vieira no Planalto

O líder do Democratas na Câmara, Ronaldo Caiado (GO), recebeu nesta segunda-feira ofício da Casa Civil sobre o arquivamento das imagens feitas pelas câmeras de segurança do Palácio do Planalto. Advogados do DEM estão analisando o teor do documento antes de divulgarem o resultado.

No mês passado, o deputado encaminhou pedido para que o ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, Jorge Félix, explicasse porque as imagens feitas no pelo circuito interno do Planalto e que registram a entrada e saída de visitantes e autoridades são destruídas em 30 dias.

O pedido do deputado se deve à denúncia feita pela ex-secretária da Receita Federal, Lina Vieira, de que a ministra-chefe da Casa Civil, Dilma Rousseff, teria se encontrado com ela para pedir agilidade na investigação sobre processos contra a família Sarney feitas na Receita.

Na época, a Casa Civil informou que as imagens são deletadas depois de um período e que não haveria como comprovar o encontro. Dilma Rousseff nega a conversa com Lina. A ex-secretária confirma e diz que a reunião foi informal, sem registro na agenda oficial das duas.