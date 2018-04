Casa Branca confirma visita de Lula no dia 14 O presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, visitará Washington no dia 14 de março para discussões e consultas com o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, confirmou nesta sexta-feira a Casa Branca. O comunicado chama o Brasil de "um amigo próximo e parceiro dos Estados Unidos" e diz que Obama "busca a discussão de caminhos nos quais os dois países poderão reforçar a cooperação mundial e os desafios hemisféricos". Entre os tópicos que serão discutidos, informa a Casa Branca, estão as maneiras de responder à crise financeira mundial, em conexão com o encontro do G-20, grupo das vinte economias mais desenvolvidas, que acontecerá no próximo mês em Londres.