Casa aprova reajuste do mínimo por decreto até 2015 O Senado derrubou o destaque do PSDB e manteve no projeto do salário mínimo a permissão de que os reajustes até o ano de 2015 sejam definidos por decreto presidencial. Foram 54 votos contra o destaque, 20 a favor e 3 abstenções. O projeto do salário mínimo segue agora para a sanção da presidente, Dilma Rousseff.