Carvalho:'Junho não acabou' e manifestações devem voltar

O ministro-chefe da Secretaria Geral da Presidência da República, Gilberto Carvalho, reconheceu que houve repressão "de grande" proporção por parte do Estado durante as manifestações em junho do ano passado mas avalia que novas manifestações devem voltar a acontecer. "Junho não acabou. Processo pode estar em dormência, mas a semente deverá gerar frutos muito grandes, de difícil percepção e compreensão do que poderá ocorrer", disse.

De acordo com Carvalho, essa repressão foi resultado da violência praticada por alguns grupos de manifestantes e teria sido um dos motivos que precipitaram o fim de alguns protestos. "A prática da violência de alguns grupos acabou precipitando o fim de algumas manifestações, porque tivemos repressão de grande proporção por parte do Estado, temos que reconhecer", afirmou a estudantes durante aula pública na Faculdade de Direito da USP.