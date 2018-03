Carvalho volta a defender Palocci de acusações

Questionado sobre a divulgação de informações que a Caixa Econômica Federal repassou à Polícia Federal, no inquérito sobre quebra do sigilo do caseiro Francenildo Costa, de que o responsável seria o gabinete do então ministro da Fazenda Antonio Palocci, Carvalho reagiu respondendo: "Isso é um fato por demais debatido na sociedade, já conhecido há muito tempo. O Palocci já sofreu todas as consequências desse processo e eu acho estranho que venha ser colocado agora de novo".

Em seguida, Carvalho disse que "não tem problema" este assunto ser tratado, insistindo que o ministro Palocci está trabalhando normalmente. "Acho que nada muda a nossa posição. Quero insistir nisso. Nossa ordem aqui é trabalhar muito, realizar o compromisso que nós temos com o País", completou.

Carvalho rejeitou ainda a possibilidade de o governo estar negociando com a bancada evangélica e católica a retirada dos textos e propagandas tratando de homofobia para evitar a convocação do ministro chefe da Casa Civil, Antonio Palocci, ao Congresso. Os deputados ameaçaram na noite de ontem, em plenário, apoiar a convocação de Palocci, caso o governo não retirasse as cartilhas e propagandas de homofobia.

No encontro com Carvalho, reiteraram isso, e afirmaram à imprensa, na saída do encontro, no Planalto, que iam mudar esta decisão de apoiar a convocação por conta da suspensão e divulgação das publicações. "Não tem toma lá dá cá", reagiu o ministro Gilberto Carvalho ao ser questionado sobre a intenção dos parlamentares da bancada evangélica. "Nós oferecemos o diálogo e eles que tomassem a atitude que achassem consequentes. Eles é que decidiram suspender aquela história que estavam falando (apoiar convocação de Palocci)", prosseguiu o ministro.