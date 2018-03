Carvalho prometeu a petista ajudar Dantas O chefe de gabinete da Presidência, Gilberto Carvalho, prometeu ajudar o advogado e ex-deputado do PT Luiz Eduardo Greenhalgh, o Leg, em sua missão de obter informações sigilosas que permitissem ao banqueiro Daniel Dantas ter acesso às investigações da Polícia Federal. ?Ah, eu vou ver?, disse Carvalho a Greenhalgh, em telefonema recente feito pelo advogado para Carvalho, homem de confiança do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A Procuradoria da República não comenta o conteúdo da conversa. O procurador Rodrigo de Grandis limitou-se a dizer que, infelizmente, a prisão de Greenhalgh não foi decretada. Para ele, isso era necessário para investigar possível advocacia administrativa cometida por Carvalho. Em sua manifestação, ele afirma não ter dúvidas de que Greenhalgh integrava a organização criminosa chefiada pelo dono do Opportunity. O procurador queria saber, ainda, se o advogado havia de fato recebido informações sigilosas de que Carvalho teve conhecimento, em função do cargo. O Estado informou ontem que Greenhalgh havia pedido a Carvalho que levantasse o nome do delegado responsável pela apuração, o número do inquérito e qual o objeto da investigação aberta pela Polícia Federal, a pedido da procuradoria. O diálogo foi interceptado pela PF com autorização da 6ª Vara Criminal Federal de São Paulo. As informações são do O Estado de S. Paulo